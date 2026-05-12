Москва12 маяВести.От игроков калининградского футбольного клуба "Балтика" ждут максимального результата, но потенциал многих пока не раскрыт полностью, заявил ИС "Вести" защитник Иван Беликов.
По его словам, тренировочный процесс и уровень требований к каждому упражнению играют ключевую роль.
Как мне кажется, очень многое зависит от тренировочного процесса и от максимальных требований, которые ставят при каждом упражнении, при каждом взаимодействии. То есть от нас хотят увидеть максимум, который мы можем показать, и у многих из наших игроков этот максимум еще не раскрытсчитает Беликов
10 мая первый игровой день 29-го тура чемпионата России по футболу завершился в Москве матчем между "Локомотивом" и "Балтикой". Столичная команда обыграла соперника со счетом 1:0.