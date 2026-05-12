Футболист "Балтики" рассказал, что мешает команде раскрыть свой потенциал Защитник "Балтики" Беликов: потенциал многих игроков пока не раскрыт полностью

Москва12 мая Вести.От игроков калининградского футбольного клуба "Балтика" ждут максимального результата, но потенциал многих пока не раскрыт полностью, заявил ИС "Вести" защитник Иван Беликов.

По его словам, тренировочный процесс и уровень требований к каждому упражнению играют ключевую роль.

Как мне кажется, очень многое зависит от тренировочного процесса и от максимальных требований, которые ставят при каждом упражнении, при каждом взаимодействии. То есть от нас хотят увидеть максимум, который мы можем показать, и у многих из наших игроков этот максимум еще не раскрыт считает Беликов

10 мая первый игровой день 29-го тура чемпионата России по футболу завершился в Москве матчем между "Локомотивом" и "Балтикой". Столичная команда обыграла соперника со счетом 1:0.