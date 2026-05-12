Защитник Беликов: с победами пришла уверенность, что ФК "Балтика" обыграет всех Защитник ФК "Балтика" Беликов: победы укрепили веру в способность всех обыграть

Москва12 мая Вести.Победы укрепили веру футболистов калининградского клуба "Балтика" в способности обыграть любую команду, заявил в беседе с ИС "Вести" защитник Иван Беликов.

Никто не задумывался, что клуб сможет конкурировать на более высоком уровне, обратил внимание футболист.

Поначалу мы просто двигались от игры к игре. То есть выиграли, вничью сыграли, победили — победили образно. И никто не смотрел вперед, что мы сможем конкурировать. То есть мы играем, настраиваемся на каждую игру, побеждаем. Потом ты начинаешь верить в то, что ты можешь победить любую команду рассказал Беликов

Футболист также рассказал, что мешает команде раскрыть свой потенциал

Первый игровой день 29-го тура чемпионата России по футболу, 10 мая, завершился в Москве матчем между "Локомотивом" и "Балтикой". Столичная команда обыграла соперника со счетом 1:0.