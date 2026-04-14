Москва14 апр Вести.Футболисты в Российской премьер-лиге играют на высочайшем уровне, в том числе за сборную страны. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" полузащитник столичного футбольного клуба ЦСКА Кирилл Глебов.

Разговоры о снижении уровня игры в РПЛ молодой футболист считает безосновательными.

Много слышу о том, что уровень российского чемпионата упал. Я не могу с этим согласиться, я нахожусь внутри, я вижу всех иностранных футболистов, вижу русских футболистов, молодое поколение, взрослое поколение футболистов, которые играют на высочайшем уровне и играют за сборную сказал Глебов

По его словам, похожее мнение высказывают и футболисты из сборных других стран.

Каждый раз после матча я слышу в интервью футболистов других национальных команд: если бы Россия играла на международных турнирах, это была бы очень сильная команда. Значит мы движемся в правильном направлении отметил Глебов

Также полузащитник ЦСКА рассказал ИС "Вести", как ему пришлось бороться с физической отсталостью от коллег по команде в 17 лет после перехода из Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).