Москва14 апр Вести.Молодым футболистам ЦСКА свойственная психологическая нестабильность, обрести необходимый для игры настрой им помогают более опытные коллеги по команде. Об этом ИС "Вести" рассказал полузащитник столичного клуба Кирилл Глебов.

По словам спортсмена, им сложно выходить на следующий матч, зная, что можно проиграть, но опытные футболисты наставляют молодых игроков на путь и помогают пережить сложные моменты.

В нашей команде много молодых футболистов, которым свойственна какая-то психологическая нестабильность...Никогда не находились ситуации, когда мы полсезона провели просто на запредельном уровне, что все нами восхищались, а выходя после паузы, когда все еще больше ждали его от нас, футболисты молодые, конечно, начинают искать проблемы какие-то в себе, вокруг, и тяжело как бы выходить на следующий матч, зная, что, сейчас можем опять проиграть, но все-таки должны быть какие-то опытные футболисты в команде, которые у нас есть, которые наставляют на путь, которые были в таких ситуациях, что вот сейчас это пройдет, и что такие моменты бывают пояснил Глебов

Ранее главный тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров заявил, что спортсмены 2004-2005 годов рождения были нереализованы в игре и уже потеряли перспективу играть за молодежную сборную в официальных соревнованиях, но все изменилось и сейчас молодежная сборная работает на перспективу.