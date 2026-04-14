Москва14 апр Вести.Карьера полузащитник столичного клуба ЦСКА Кирилла Глебова в команде началась с коротких замен других игроков на поле, которых ему приходилось долго ждать. Об этом игрок рассказал ИС "Вести".

По словам спортсмена, за 10 минут, которые он проводил на поле, необходимо было продемонстрировать свои умения и доказать, что он достоин большего.

Когда ты находишься уже внутри команды, тренируешься с ними, ты уже, наверное, просто не ощущаешь этого такого волнения. Ты просто выходишь на поле, свой матч, которым тебе дают шанс, потому что в ЦСКА тоже начиналось все с замен. Ты выходишь на замену, ты ждешь этого шанса. Буквально 10 минут, 5 минут, неважно. Всегда хочется играть больше, но, если тебе дадут 5 минут, надо выйти и показать за эти 5 минут, что ты достоин большего рассказал Глебов

Полузащитник ЦСКА также поделился своим интересом к футбольному клубу "Манчестер Юнайтед". Он считает, что любить этот клуб можно уже только из-за бренда и хайпа, не принимая во внимание отсутствие громких побед в последнее время.