Футболист Беликов рассказал о провальном матче в Кубке России Беликов назвал провальным матч "Балтики" с "Локомотивом" в Кубке России

Москва13 мая Вести.Матч "Балтики" с "Локомотивом" в рамках Кубка России 2025-2026 оказался провальным для калининградской команды. Об этом ее защитник Иван Беликов рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, на момент матча он был плохо подготовлен физически, а также в плане понимания игры.

Думаю, в чемпионате я так не могу прямо сразу сказать такой матч, который мне показался провальным…В Кубке такой был, когда мы играли с "Локомотивом" на выезде здесь… И как бы и я тогда играл только, наверное, вторую или третью свою игру. Был на тот момент не очень хорошо, наверное, готов отметил Беликов

Как пояснил футболист, тогда ему казалось, что вся команда соперника была на два-три шага впереди.

Первый игровой день 29-го тура чемпионата России по футболу, 10 мая, завершился в Москве матчем между "Локомотивом" и "Балтикой". Столичная команда обыграла соперника со счетом 1:0.