Футболист Беликов рассказал о нескромной мечте в отношении ФК "Балтика" Футболист Беликов: моя нескромная мечта – увидеть "Балтику" в тройке лидеров

Москва13 мая Вести.Мечта защитника калининградского футбольного клуба "Балтика" Ивана Беликова – увидеть команду в тройке лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом игрок рассказал в интервью ИС "Вести".

Футболист предположил, что, если бы он раньше загадал подобное желание, то, возможно, сейчас мог бы воплотить ее в реальность.

Если честно, я привык нескромно мечтать…Если брать такие, я считаю, это…небольшие мечты – задачи, которые ставятся на определенный срок. И задачи, наверное,…чтобы "Балтика" вошла в тройку. Думаю, из своего прошлого, если бы я загадал такую мечту, то вот сейчас бы я ее мог исполнить пояснил Беликов

Ранее он рассказал, что мешает команде раскрыть свой потенциал. Как считает футболист, тренировочный процесс и уровень требований к каждому упражнению играют ключевую роль. По мнению спортсмена, у многих игроков "Балтики" пока "не раскрыт максимум".