Футболист Мелехин: ошибка в матче РПЛ научила не терять концентрацию Футболист Мелехин рассказал, как он научился не теряться на поле

Москва4 авг Вести.Ошибка в ходе одного из матчей российской премьер-лиги (РПЛ) и ее последующий анализ научили защитника клуба "Ростов" и игрока сборной РФ по футболу Виктора Мелехина не теряться на поле. Об этом спортсмен рассказал ИС "Вести".

По словам футболиста, из-за потери концентрации он бегал по полю некоторое время, не участвуя в игре и не помогая своим товарищам по команде. Ошибку он осознал позднее, проанализировав свои действия и сделав выводы.

Можно сказать, я чуть "поплыл". Начал думать, почему, как я мог так ошибиться, и минут 10 бегал в пространстве. Но, слава Богу, мы выиграли тот матч. После этого я уже делал анализ и понимал, что так нельзя действовать на поле, потому что ты теряешь время и не помогаешь никак своим сокомандникам. То есть ты вроде как на поле, но по факту твои мысли где-то летают, и концентрация не на должном уровне, поэтому надо пролистывать страницу и двигаться дальше рассказал Мелехин

Футболист добавил, что такие моменты позволяют научиться правильно реагировать на неудачи.

Мелехин также раскрыл, каким был его переезд из Москвы в Ростов. Спортсмен перебрался в город на юге России, когда ему было 17 лет.