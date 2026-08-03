Мелехин рассказал, между какими игроками переходит лидерство "в раздевалке" Мелехин: в раздевалке "Ростова" нет явного лидера

Москва3 авг Вести.В футбольном клубе "Ростов" после ухода ряда ключевых игроков сразу несколько футболистов могут быть лидерами в раздевалке, сообщил ИС "Вести" заявил защитник ростовского клуба и национальной сборной России Виктор Мелехин.

По его словам, лидерство переходит от игрока к игроку.

Трудно выделить одного человека, кто держит раздевалку в "Ростове". Раньше это был, наверное, Данил Глебов (опорный полузащитник, бывший капитан футбольного клуба), Комли (прозвище российского футболиста Николая Комличенко). Да, золотые времена. Сейчас тоже, я думаю, можно выделить Тимура Сулейманова (нападающий), Константина Кучаева (полузащитник), Егора Голенкова (нападающий). В целом, по-разному. На одну игру может Сулейманов, на другую Кучаев сказал Мелехин

Ранее стало известно, что матч третьего тура Российской премьер-лиги между "Ростовом" и ЦСКА перенесен из Ростова-на-Дону в Москву, сообщила пресс-служба РПЛ.

Причиной переноса стало повреждение инфраструктуры домашнего стадиона "Ростова" из-за стихийного бедствия.