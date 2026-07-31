Москва31 июлВести.Матч третьего тура Российской премьер-лиги между "Ростовом" и ЦСКА перенесен из Ростова-на-Дону в Москву. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Причиной переноса стало повреждение инфраструктуры домашнего стадиона "Ростова" из-за стихийного бедствия.
Изначально встреча была запланирована на 8 августа на "Ростов-Арене". Теперь матч состоится в этот же день на домашнем стадионе ЦСКА — "ВЭБ-Арене".
Ответная встреча команд в рамках 18-го тура пройдет в Ростове-на-Дону.
Ранее стало известно, что ЦСКА купил у калининградского футбольного клуба "Балтика" вратаря Максима Бориско.