Москва28 июлВести.Бывший вратарь калининградского футбольного клуба "Балтика" Максим Бориско перешел в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в своем Telegram-канале.
По ее информации, соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.
Максим Бориско – футболист ПФК ЦСКАговорится в сообщении
Вратарь будет выступать за ЦСКА под номером 39.
Бориско играл за "Балтику" с 2019 года. В прошлом сезоне он был основным вратарем в команде, проведя за клуб 23 матча.