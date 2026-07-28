Вратарь Бориско перешел из ФК "Балтика" в ЦСКА

ЦСКА купил у "Балтики" вратаря Бориско Вратарь Бориско перешел из ФК "Балтика" в ЦСКА

Москва28 июл Вести.Бывший вратарь калининградского футбольного клуба "Балтика" Максим Бориско перешел в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в своем Telegram-канале.

По ее информации, соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Максим Бориско – футболист ПФК ЦСКА говорится в сообщении

Вратарь будет выступать за ЦСКА под номером 39.

Бориско играл за "Балтику" с 2019 года. В прошлом сезоне он был основным вратарем в команде, проведя за клуб 23 матча.