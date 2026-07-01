Хоккеист Сергей Бобровский подписал контракт с клубом "Торонто" Хоккеист Бобровский подписал контракт с клубом НХЛ "Торонто"

Москва1 июл Вести.Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе хоккейного клуба "Флорида" российский вратарь Сергей Бобровский подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщил журналист Дэвид Паньотта.

По его информации, соглашение рассчитано на три сезона.

21 миллион долларов, три года для Бобровского в "Торонто" написал Паньотта на своей странице в социальной сети X

Бобровскому 37 лет. Он начал играть за "Флориду" в 2019 году. В составе команды российский вратарь выиграл два Кубка Стэнли в 2024 и 2025 годах. В составе сборной России хоккеист выиграл чемпионат мира 2014 года, а также серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.