Москва22 июн Вести.Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" завершил сделку, по которой нападающий и капитан команды Брэди Ткачук переходит в "Флорида Пантерз". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В результате обмена "Оттава" получила три выбора в первом раунде драфта НХЛ: два из них будут в 2026 году, а один — в 2029-м. Также канадский клуб получил выбор во втором раунде драфта 2027 года. Брат Брэди, Мэттью Ткачук, выступает за "Флориду" с 2022 года.

Согласно информации из открытых источников, ранее хоккеист опровергал слухи о возможном обмене.

Брэди Ткачуку 26 лет, спортсмен был выбран "Оттавой" на драфте НХЛ в 2018 году. Кроме того, он стал олимпийским чемпионом в составе сборной США на Олимпиаде 2026 года.

Ранее стало известно, что российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и его одноклубник вратарь Андрей Василевский попали в первую сборную звезд сезона-2025/26 НХЛ.