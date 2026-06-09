Лучший бомбардир в истории КХЛ Шипачев перешел в уфимский "Салават Юлаев" "Салават Юлаев" подписал контракт с лучшим бомбардиром КХЛ Вадимом Шипачевым

Москва9 июн Вести.Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев перешел из минского "Динамо" в "Салават Юлаев", сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

"Салават Юлаев" подписал с 39-летним форвардом контракт сроком на один сезон - до конца мая 2027 года.

Шипачев выступал за минское "Динамо" с 2024 года, в составе белорусской команды он достиг рекордных показателей в КХЛ по количеству матчей, набранных очков и результативных передач. Сейчас на счету Шипачева 1134 матча в КХЛ, в которых он забросил 321 шайбу, сделал 706 "ассистов" (1027 результативных баллов в сумме).

До Минска Шипачев играл в КХЛ за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА, московское "Динамо" и казанский "Ак Барс". Вместе со СКА он дважды завоевывал Кубок Гагарина (2015 и 2017 год).

Шипачев является олимпийским чемпионом Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, а также серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине в составе сборной России. В 2014 году форвард выигрывал с российской командой золото чемпионата мира в Минске.