Московское "Динамо" договорилось об обмене хоккеиста Комтуа в "Спартак" Московское "Динамо" договорилось со "Спартаком" об обмене Максима Комтуа

Москва14 июн Вести.Московский хоккейный клуб "Динамо" договорился со "Спартаком" об обмене канадского форварда Максима Комтуа, сообщил ТАСС агент игрока Иван Ботев.

Насколько я знаю, договоренность об обмене Максима в "Спартак" есть рассказал он

С 2024 года Комтуа выступал за ХК "Динамо". В прошедшем регулярном чемпионате "Фонбет" – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) спортсмен в 54 матчах набрал 34 очка по системе "гол+пас" (19+15). В прошлогоднем плей-офф он стал самым результативным игроком клуба.

В апреле этого года новым главным тренером московского ХК "Динамо" был назначен Леонид Тамбиев, который на этом посту сменил Вячеслава Козлова. Тамбиев возглавлял "Адмирал" из Владивостока с 2021 по 2025 год. Сезон-2025/26 он завершил в должности помощника главного тренера в петербургском СКА.