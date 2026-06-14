Москва14 июнВести.Московский хоккейный клуб "Динамо" договорился со "Спартаком" об обмене канадского форварда Максима Комтуа, сообщил ТАСС агент игрока Иван Ботев.
Насколько я знаю, договоренность об обмене Максима в "Спартак" естьрассказал он
С 2024 года Комтуа выступал за ХК "Динамо". В прошедшем регулярном чемпионате "Фонбет" – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) спортсмен в 54 матчах набрал 34 очка по системе "гол+пас" (19+15). В прошлогоднем плей-офф он стал самым результативным игроком клуба.
В апреле этого года новым главным тренером московского ХК "Динамо" был назначен Леонид Тамбиев, который на этом посту сменил Вячеслава Козлова. Тамбиев возглавлял "Адмирал" из Владивостока с 2021 по 2025 год. Сезон-2025/26 он завершил в должности помощника главного тренера в петербургском СКА.