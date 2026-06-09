Москва9 июн Вести.С 1 июня в КХЛ официально открылось летнее окно переходов. Большинство клубов уже приступило к комплектованию составов, пишет MK.RU. Пассивность пока проявляют "Локомотив", "Ак Барс", "Трактор", минское "Динамо" и "Шанхай Дрэгонс" — но если ярославцы и казанцы объяснимы финалом плей-офф, то позиция остальных вызывает вопросы.

Московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, напротив, крайне активны. Все три клуба неудачно провели минувший сезон: "Динамо" и "Спартак" вылетели в первом раунде Кубка Гагарина (0:4 и 1:4 соответственно), а ЦСКА остановился в четвертьфинале, уступив "Авангарду".

"Динамо" возглавило перестройку. В конце апреля новым главным тренером неожиданно стал Леонид Тамбиев, ранее работавший с "Адмиралом". После его назначения клуб покинули девять игроков основы и весь прежний тренерский штаб. Форвард Антон Слепышев перешёл в "Автомобилист", защитник Кирилл Адамчук — в "Авангард". 19 хоккеистам сделаны квалификационные предложения, но в списке нет лидера атак Никиты Гусева — им активно интересуются "Шанхай Дрэгонс". Также возможен обмен канадца Максима Комтуа в "Спартак" на Никиту Коростылева. Первыми приобретениями бело-голубых стали центрфорварды Максим Летунов (из "Торпедо"), Ник Меркли (лучший бомбардир "Шанхая") и Булат Шафигуллин (из "Нефтехимика").

"Спартак" сохранил прошлогодний костяк, но лишился основного вратаря — 30-летний Александр Георгиев 1 июня расторг контракт по собственной инициативе, чтобы продолжить карьеру в НХЛ. Найти ему замену будет непросто. В первые дни лета красно-белые подписали двух нападающих хабаровского "Амура" — 29-летнего Евгения Свечникова и 32-летнего Алекса Гальченюка, который был капитаном "тигров" и набрал 30 очков в 52 матчах. Для обоих переход в "Спартак" — шанс реанимировать карьеру.

ЦСКА продолжает строить команду под Игоря Никитина. Клуб продлил контракты с тремя лидерами и закрыл легионерские позиции: подписаны американский форвард Дерек Барак (46 очков за "Металлург") и канадский защитник Роберт Хэмилтон (показатель полезности "+32" с минским "Динамо"). Кроме того, из СКА перешёл лучший бомбардир прошлого сезона Марат Хайруллин (49 очков в 67 матчах). Из потерь — уход защитника Владислава Провольнева в Магнитогорск. Продлён контракт с многолетним лидером обороны Никитой Нестеровым — 33-летний игрок проведёт в ЦСКА ещё два сезона.