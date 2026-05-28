Дамир Шарипзянов из "Авангарда" стал самым ценным игроком сезона в КХЛ Защитник "Авангарда" Шарипзянов признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ

Москва28 мая Вести.Защитник омского "Авангарда" получил приз "Золотая клюшка", который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Церемония награждения прошла на гала-вечере КХЛ в подмосковной Барвихе 28 мая. Шарипзянов в завершившемся сезоне установил исторический бомбардирский рекорд лиги для защитников, набрав 67 очков (23 шайбы + 44 результативные передачи.

Также Шарипзянов вошел в состав символической сборной завершившегося сезона. Кроме него, в состав лучшей пятерки были включены защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер, форварды Константин Окулов ("Авангард"), Александр Радулов" (ярославский "Локомотив"), Сэм Энес ("Динамо" Минск), а также вратарь Даниил Исаев ("Локомотив"), ранее признанный самым ценным игроком плей-офф. Все они стали обладателями "Золотого шлема".

При этом в борьбе за приз лучшего вратаря сезона Исаев уступил голкиперу "Авангарда" Никите Серебрякову. Лучшим новичком сезона стал форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский. Лучшим тренером сезона избран Анвар Гатиятулин из "Ак Барса", а лучшим руководителем клуба КХЛ - президент "Локомотива" Юрий Яковлев.

Приз "За верность хоккею" имени Сергея Гимаева вручили олимпийскому чемпиону Сергею Широкову, который после этого объявил о завершении спортивной карьеры.

Минувший сезон КХЛ завершился 21 мая. Обладателем Кубка Гагарина второй год подряд стал "Локомотив", который победил в финальной серии плей-офф "Ак Барс" с общим счетом 4-2.