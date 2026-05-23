Москва23 мая Вести.Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина между ярославским "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан страж ворот "железнодорожников" Даниил Исаев. Голкипер одержал четыре победы в шести встречах с коэффициентом надежности 1,85.

Среди защитников не было равных его одноклубнику Никите Черепанову, набравшему два (1 шайба + 1 передача) очка в шести матчах финального раунда. Хоккеист завершил серию с показателем полезности "+7".

Лучшим нападающим признан форвард "Локомотива" Рихард Паник. В его активе 3 (1 гол + 2 передачи) очка в шести матчах. Новичком серии признан Степан Терехов из "Ак Барса".

"Локомотив" обыграл казанский клуб в финальном раунде Кубка Гагарина со счетом 4-2 в серии. Ярославская команда стала обладателем почетного трофея во второй раз подряд.