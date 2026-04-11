Овечкин забрал клюшку Строума, которой был отдан пас на 1000-й гол

Москва11 апр Вести.Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оставил себе клюшку, которой его одноклубник Дилан Строум отдал результативную передачу на юбилейную, 1000-ю шайбу в НХЛ. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер.

22 марта Овечкин поразил ворота "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 в овертайме). Таким образом он стал вторым хоккеистом в истории лиги, достигшим отметки в 1000 заброшенных шайб с учетом плей-офф. Лидером остается Уэйн Гретцки с 1016 голами.

Овечкин сказал, что клюшка пойдет в музей передает Сильбер слова Строума

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 928 голов. С учетом матчей плей-офф российский форвард забросил 1005 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин вошел в топ-10 спортсменов 2025 года по версии Федерации спортивных журналистов РФ.