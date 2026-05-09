Кучеров номинирован на "Харт Трофи" Кучеров вошел в тройку претендентов на приз "Харт Трофи"

Москва9 мая Вести.Нападающий хоккейного клуба "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в тройку финалистов престижной награды "Харт Трофи", которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Если россиянин выиграет номинацию, то для него это станет вторым подобным достижением в карьере.

В текущем сезоне 32-летний Кучеров также претендует на получение "Тед Линдсей Эворд" – приза, который вручается самому ценному игроку по версии профсоюза хоккеистов.

В 2025 году форвард уже выигрывал эту награду, а в борьбе за "Харт Трофи" стал третьим, уступив вратарю "Виннипег Джетс" Коннору Хеллебайку и нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Леону Драйзайтлю.

Это уже третий год подряд, когда Кучеров попадает в тройку претендентов на "Харт Трофи". Его конкурентами стали канадские форварды Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш") и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона".

Единственный раз Кучеров становился самым ценным игроком регулярного чемпионата в 2019 году, когда также стал лучшим бомбардиром сезона.

В текущем сезоне хоккеист занял второе место в списке лучших российских бомбардиров в истории плей-офф лиги. Спортсмен набрал 130 очков (44 шайбы и 86 передач) в 76 матчах. Он лидировал в НХЛ по среднему количеству очков за игру (1,71), занял третье место по показателю полезности (+43) и отмечался хотя бы одним очком в 60 матчах, включая как минимум два балла в 40 играх.

Кучеров набрал не менее 4 очков в 9 матчах, а в двух играх он заработал по 5 баллов.

Лучшим отрезком сезона для россиянина стал период с 20 декабря 2025-го по 12 января 2026 года, когда он набрал 25 очков (10 голов и 15 передач) в 10 матчах.

Лидерство Кучерова по очкам, шайбам и передачам в своей команде помогло "Тампе" занять второе место в Атлантическом дивизионе с 50 победами.