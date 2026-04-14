Нападающий Кучеров второй раз в карьере преодолел отметку 130 очков в НХЛ

Москва14 апр Вести.Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров во второй раз в карьере преодолел отметку в 130 очков за один регулярный чемпионат.

В ночь на вторник "Тампа" на домашнем матче обыграла "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:3 в овертайме. Кучеров стал одним из главных героев встречи – он отметился результативной передачей и забросил победную шайбу.

В текущем сезоне российский нападающий провел 75 матчей, в которых набрал 130 очков (44 гола и 86 результативных передач). Ранее он уже достигал этой отметки в сезоне-2023/24, когда записал на свой счет 144 очка в 81 игре.

В то же время Кучеров стал десятым игроком в истории НХЛ, кому удавалось набирать не менее 130 очков в двух разных сезонах. В этом списке он присоединился к Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Филу Эспозито. В гонке бомбардиров текущего сезона Кучеров занимает второе место, уступая лишь Коннору Макдэвиду, на счету которого 134 очка.

7 апреля Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" (2:4) забросил свою 400-ю шайбу. Таким образом, Кучеров вошел в число восьми российских хоккеистов, которым покорился этот рубеж, а также стал восьмым действующим игроком НХЛ с аналогичным показателем.