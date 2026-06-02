Москва2 июн Вести.Российский защитник Матвей Шуравин подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз". О переходе игрока сообщила пресс-служба американской команды.

Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на три года. Ранее Шуравин выступал за московский ЦСКА и его фарм-клубы.

Шуравин был выбран "Флоридой" на драфте НХЛ 2024 года под общим 97-м номером. В сезоне-2025/26 он провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ за ЦСКА и отметился одной результативной передачей.

"Флорида" является одним из ведущих клубов НХЛ последних лет. За команду выступает российский вратарь Сергей Бобровский. Клуб выигрывал Кубок Стэнли в двух предыдущих сезонах, однако в нынешнем чемпионате не смог пробиться в число участников плей-офф.