Москва26 мая Вести.Двукратный чемпион мира в составе сборной России Евгений Малкин подписал новый контракт с "Питтсбург Пингвинз", сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соглашение с 39-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27 и зарплатой в $5,5 млн.

Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года и трижды завоевывал с командой Кубок Стэнли (трофей чемпионов НХЛ), в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России форвард становился чемпионом мира в 2012 и 2014 годах.

Малкин провел за "Питтсбург" 1269 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых забросил 533 шайбы и отдал 874 результативные передачи.

До отъезда в НХЛ Малкин выступал в России за магнитогорский "Металлург".