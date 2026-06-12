Кучеров второй раз в карьере признан самым ценным игроком сезона НХЛ

Кучеров стал обладателем "Харт Трофи" второй раз в карьере в НХЛ Кучеров второй раз в карьере признан самым ценным игроком сезона НХЛ

Москва12 июн Вести.Российский нападающий американской хоккейной команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан самым ценным игроком нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ему вручена престижная награда "Харт Трофи".

Кучеров стал обладателем этой награды во второй раз в своей карьере в НХЛ. В сезоне 2018/19 россиянин завоевал "Харт Трофи" в первый раз.

"Харт Трофи" - ежегодная награда, которую получает хоккеист, внесший наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победителя определяют голосованием среди представителей Ассоциации хоккейных журналистов.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2025/26 32-летний Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков.

В мае стало известно, что Кучеров вошел в тройку финалистов "Харт Трофи". При этом российский хоккеист попадает в тройку претендентов на награду третий год подряд.