Москва8 авг Вести.Обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" и двукратный чемпион мира в составе сборной России Евгений Кузнецов продолжит карьеру в "Сибири", сообщается на официальном сайте новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Сибирь" подписала с 34-летним форвардом контракт сроком на один сезон.

Для нас Евгений - прежде всего, опытный игрок. Да, со своей историей, но этот нападающий привнесет креатив в нападении, умеет играть в большинстве, здорово использует голевые моменты. Как он адаптируется в нашей команде - покажет время. Тем не менее, нашим молодым нападающим будет чему поучиться у Евгения, ведь он - настоящий и признанный мастер. Мы рады приветствовать Евгения в нашей команде прокомментировал подписание гендиректор "Сибири" Лев Крутохвостов

"Сибирь" стала для Кузнецова уже четвертым клубом в КХЛ после его возвращения в Россию летом 2024 года. Тогда форвард стал игроком петербургского СКА, с которым в 2025 году расторг контракт, а в прошлом сезоне он играл за магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев".

Ранее СМИ сообщали, что Кузнецов должен был вернуться этим летом в родной челябинский "Трактор", за который он выступал с 2009 по 2014 год, но в итоге стороны не смогли договориться о контракте. В общей сложности нападающий провел в КХЛ 337 матчей, в них забросил 99 шайб и сделал 137 результативных передач).

Кузнецов играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон" с 2014 по зиму 2024 года, в 2018 году форвард вместе с другим россиянином Александром Овечкиным завоевал со столичной командой Кубок Стэнли. Также, перед тем как перебраться назад в Россию, Кузнецов был игроком "Каролины Харрикейнз". Всего в НХЛ на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 575 (173+402) очков.

В составе сборной России Кузнецов становился чемпионом мира в 2012 и 2014 годах.