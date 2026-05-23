Защитник Андраде перешел из "Балтики" в "Зенит"

Москва23 мая Вести.Санкт-петербургский "Зенит" согласовал переход защитника Кевина Андраде с калининградской "Балтикой". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с колумбийским футболистом рассчитан до конца сезона-2030/31.

26-летний игрок выступал за "Балтику" с 2024 года. В составе калининградского клуба он стал победителем Первой лиги, а также финалистом Кубка России.

В прошедшем сезоне Андраде провел 32 игры во всех турнирах, забив один гол.

"Зенит" по итогам чемпионата России завоевал золотые медали, набрав 68 очков в 30 встречах. "Балтика" с 46 баллами заняла шестое место.