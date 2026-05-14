Москва14 мая Вести.Нападающий петербургского футбольного клуба (ФК) "Зенит", колумбиец Джон Дуран временно покинул расположение команды. Информация об этом размещена в Telegram-канала клуба.

Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами говорится в посте

Уточняется, что сроки возвращения футболиста назовут дополнительно.

Спортивные СМИ обратили внимание на то, что инцидент произошел накануне заключительного тура Российской премьер-лиги - матча с "Ростовом".

"Зенит" сообщил о подписании контакта с Дураном в феврале, спортсмена арендовали до конца сезона-2025/26. Колумбийский футболист в составе "Зенита" принял участие в девяти матчах и забил два гола.