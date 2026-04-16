Игрок "Ботафого" Данило дос Сантос не хочет ехать в "Зенит" "Зенит" получил отказ от Данило дос Сантоса, игрок хочет в Европу

Москва16 апр Вести.Полузащитник бразильского клуба "Ботафого" Данило дос Сантос определился со своим отношением к возможному переходу в петербургский "Зенит". Об этом стало известно 16 апреля 2026 года из сообщения журналиста ESPN Бруно Андраде.

"Зенит" ранее сделал первое официальное предложение о трансфере 24-летнего бразильца, оценив его в 13 миллионов евро и предложив списать долг в размере 12 миллионов евро за переход Артура Гимараэса. Однако, по данным источника, Данило дал понять, что не заинтересован в переезде в Россию на данном этапе своей карьеры.

Футболист, перешедший в "Ботафого" летом 2025 года, оцениваемый ресурсом Transfermarkt в 24 миллиона евро, предположительно, нацелен на клубы из более сильных европейских чемпионатов.