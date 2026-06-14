Капитан "Зенита" Сантос сыграет в матче ЧМ между сборными Бразилии и Марокко

"Зенитовец" Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ-2026 Капитан "Зенита" Сантос сыграет в матче ЧМ между сборными Бразилии и Марокко

Москва14 июн Вести.Защитник и капитан петербургского клуба "Зенита" Дуглас Сантос был включен в стартовый состав сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу против команды Марокко.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Игра пройдет в ночь на 14 июня и начнется в 01.00 по московскому времени.

Полузащитник Луис Энрике, также представляющий "Зенит", остался в резерве бразильской сборной.

Дугласу Сантосу 31 год, он играет за петербургский клуб с лета 2019 года. За это время футболист шесть раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Луис Энрике перешел в "Зенит" в январе 2025 года и в прошедшем сезоне стал чемпионом России.

До этого стало известно, по какой причине бразилец Неймар пропустит стартовый матч своей команды против марокканцев.