Де Брейне и Куртуа попали в состав бельгийской сборной на чемпионат мира в США

Футболисты Де Брейне и Куртуа вошли в состав сборной Бельгии на чемпионат мира Де Брейне и Куртуа попали в состав бельгийской сборной на чемпионат мира в США

Москва15 мая Вести.Бронзовые призеры чемпионата мира в России 2018 года полузащитник Кевин Де Брейне и вратарь Тибо Куртуа вошли в окончательную заявку сборной Бельгии для участия в мировом первенстве в США, Мексике и Канаде, которое пройдет этим летом, сообщается на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).

Всего тренерский штаб сборной Бельгии во главе с французом Руди Гарсией включил в окончательный состав команды 26 футболистов. Кроме полузащитника итальянского "Наполи" и голкипера мадридского "Реала", в этот список попал бывший игрок петербургского "Зенита" Аксель Витсель, который сейчас выступает за испанскую "Жирону".

Кроме того, в состав команды включены футболисты итальянских "Милана" и "Аталанты" Алексис Салемакерс и Шарель де Кетеларе, нападающий английского "Манчестер Сити" Жереми Доку. Также тренер вызвал на чемпионат мира лучшего бомбардира в истории бельгийской сборной Ромелу Лукаку, который не выходил на поле с марта, после того как отказался вернуться в состав "Наполи" из расположения национальной команды.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 16 июля. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии.