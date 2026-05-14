Одноклубник Сафонова Шевалье не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026

Конкурент Сафонова в "ПСЖ" Шевалье не сыграет на ЧМ-2026 Одноклубник Сафонова Шевалье не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026

Москва14 мая Вести.Тренерский штаб сборной Франции не включил вратаря "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье, который является одноклубником российского вратаря Матвея Сафонова, в состав французской сборной на чемпионат мира по футболу 2026 года.

В национальную сборную, согласно сайту Федерации футбола Франции, были вызваны три голкипера: Майк Меньян, Робен Риссер и Брис Самба. В заявку трехцветных также не попал игрок мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга.

Одноклубник Сафонова начинал сезон Лиги 1 как основной голкипер "ПСЖ", но в январе получил травму. С этого момента российский голкипер стабильно выходит в стартовом составе парижан в том числе в матчах Лиги чемпионов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Французская национальная команда попала в группу I, где ей предстоит сыграть со сборными Норвегии, Сенегала и Ирака.