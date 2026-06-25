Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии по футболу

Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии на ЧМ Неймар впервые за 980 дней сыграл за сборную Бразилии по футболу

Москва25 июн Вести.Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар впервые за 980 дней сыграл за национальную команду.

Нападающий вышел на замену в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Шотландии на 76-й минуте. Футболист пропустил две стартовые встречи на турнире из-за травмы икроножной мышцы.

Неймару 34 года, предыдущий матч за национальную команду Бразилии он провел 18 октября 2023 года. В составе сборной футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, одержал победу на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки.

Кроме того, Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей.

25 июня сборная Бразилии одержала победу над командой Шотландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча соперников по группе С прошла в Майами. Дубль у бразильцев оформил Винисиус Жуниор (7-я минута, 45+3), еще один мяч забил Матеус Кунья (60).