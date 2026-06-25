Москва25 июнВести.Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар впервые за 980 дней сыграл за национальную команду.
Нападающий вышел на замену в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Шотландии на 76-й минуте. Футболист пропустил две стартовые встречи на турнире из-за травмы икроножной мышцы.
Неймару 34 года, предыдущий матч за национальную команду Бразилии он провел 18 октября 2023 года. В составе сборной футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, одержал победу на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки.
Кроме того, Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей.
25 июня сборная Бразилии одержала победу над командой Шотландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча соперников по группе С прошла в Майами. Дубль у бразильцев оформил Винисиус Жуниор (7-я минута, 45+3), еще один мяч забил Матеус Кунья (60).