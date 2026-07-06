Бразильские болельщики бросили стакан в Неймара после поражения в 1/8 финала ЧМ Болельщики сборной Бразилии освистали Неймара после матча 1/8 финала ЧМ-2026

Москва6 июл Вести.Болельщики сборной Бразилии освистали лучшего бомбардира в истории команды Неймара и бросили в него стакан после поражения в 1/8 финала чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Момент попал в эфир телеканала TNT Sport.

Сборная Бразилии 5 июля проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала, который прошел в Нью-Йорке. После матча, когда Неймар уходил с поля в подтрибунное помещение. Спортсмен окликнул болельщика, но партнеры по команде увели нападающего.

Неймар является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю. На его счету 80 голов в 130 матчах. В составе национальной команды игрок завоевывал золото домашних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также он становился серебряным призером Игр-2012 и Кубка Америки (2021), выигрывал домашний Кубок конфедераций в 2013 году.

Ранее Неймар заявил о завершении выступления за национальную команду сразу после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года.

Сборная Бразилии впервые последние 36 лет не смогла преодолеть барьер 1/8 финала на чемпионате мира. В последний раз с пятикратными чемпионами планеты такое случилось на турнире 1990 года в Италии, когда бразильцев в 1/4 финала не пустила сборная Аргентины с Диего Марадоной в составе.