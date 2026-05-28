Неймар рискует пропустить старт чемпионата мира по футболу из-за травмы Бразильский футболист Неймар получил травму в преддверии чемпионата мира-2026

Москва28 мая Вести.Футболист сборной Бразилии Неймар рискует пропустить начало чемпионата мира в США, Мексике и Канаде из-за травмы, сообщает ESPN.

Неймар 28 мая прошел медосмотр в расположении национальной команды, и у него было выявлено повреждение икроножной мышцы правой ноги. Как заявил врач сборной Родриго Ласмар, 34-летний нападающий пропустит 2-3 недели и точно не сможет помочь команде в товарищеских матчах перед стартом чемпионата мира.

Сборная Бразилии выступит на групповом этапе мирового первенства в группе C, где ее соперниками будут команды Марокко, Гаити и Шотландии. Свой первый матч на турнире бразильцы проведут 14 июня против марокканцев.

Неймар считается одной из главных звезд бразильского футбола последних лет, он выступает за сборную страны с 2010 года и провел за нее 128 матчей, в которых забил 79 мячей.

В настоящее время клубом Неймара является его родной бразильский "Сантос", ранее он выступал в Европе за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Его трансфер из "Барселоны" в ПСЖ остается рекордным в истории футбола, французский клуб заплатил за него компенсацию в 222 млн евро.