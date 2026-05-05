Москва5 мая Вести.Болельщики испанского "Реала" подписали петицию с требованием расторжения контракта с лидером команды Килианом Мбаппе. Как сообщает портал Actu Foot, в первый час она собрала более 70 тысяч подписей.

Ранее газета L'Equipe принформировала, что у 27-летнего французского нападающего возникли проблемы с другими футболистами "сливочных". По их мнению, Мбаппе пользуется особыми привилегиями в клубе. Кроме того, француз проявляет "чрезмерный эгоизм" на поле, что раздражает его партнеров по команде.

24 апреля Мбаппе получил травму в матче против "Бетиса". Предполагается, что форвард пропустит не менее трех неделей из-за растяжения связок колена.

Француз выступает за мадридский клуб с 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету 41 мяч и 6 голевых передач в 41 встрече во всех турнирах.

"Реал" в испанском чемпионате идет на втором месте в турнирной таблице. За четыре тура до финиша отставание от лидирующей "Барселоны" составляет 11 очков.