"Реал" начал расследование по факту драки Вальверде и Тчуамени

"Реал" начал дисциплинарное расследование после конфликта Вальверде и Тчуамени "Реал" начал расследование по факту драки Вальверде и Тчуамени

Москва8 мая Вести.Руководство футбольного клуба "Реал Мадрид" инициировало дисциплинарное расследование в отношении полузащитника Федерико Вальверде и защитника Орельена Тчуамени. Поводом для разбирательства послужил инцидент между игроками на тренировочной базе, сообщает пресс-служба ФК.

Конфликт произошел из-за игрового фола во время утреннего занятия, впоследствии переросшего в драку, разнимать которую пришлось другим членам команды.

Последствием инцидента стала госпитализация Вальверде. В связи с чрезвычайным происшествием топ-менеджмент «Реала» провел экстренную встречу. Представители клуба пояснили, что окончательные выводы и меры воздействия в отношении Вальверде и Тчуамени будут озвучены в установленные сроки, после того как завершатся проверки.

Обоим футболистам грозят взыскания. Игроки могут быть отстранены от участия в матчах и лишены заработной платы на срок от 3 до 20 игр.

Ранее сообщалось, что немецкая "Бавария" в выездном матче обыграла мадридский "Реал" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча в испанской столице закончилась со счетом 2:1.