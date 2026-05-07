Полузащитник "Реала" Вальверде подрался с Тчуамени и попал в больницу

Футболист "Реала" оказался в больнице после драки с одноклубником Полузащитник "Реала" Вальверде подрался с Тчуамени и попал в больницу

Москва7 мая Вести.Футболисты мадридского "Реала" Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде устроили драку на тренировке "сливочных". Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 6 мая во время двусторонней игры полузащитника стали выяснять отношения. Другим игрокам пришлось вмешаться, чтобы остановить драку.

В раздевалке игроки продолжили высказывать претензии друг другу. В итоге Вальверде пришлось отправиться в больницу.

Ранее стало известно, что футболисты "Реала" недовольны поведением Килиана Мбаппе. Болельщики мадридского клуба создали петицию с требованием расторгнуть контракт в французским нападающим.