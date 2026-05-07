Москва7 маяВести.Футболисты мадридского "Реала" Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде устроили драку на тренировке "сливочных". Об этом сообщает Marca.
По информации издания, 6 мая во время двусторонней игры полузащитника стали выяснять отношения. Другим игрокам пришлось вмешаться, чтобы остановить драку.
В раздевалке игроки продолжили высказывать претензии друг другу. В итоге Вальверде пришлось отправиться в больницу.
Ранее стало известно, что футболисты "Реала" недовольны поведением Килиана Мбаппе. Болельщики мадридского клуба создали петицию с требованием расторгнуть контракт в французским нападающим.