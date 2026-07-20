Аргентинец после финала ЧМ прямо на поле начал потасовку с игроками Испании Аргентинский футболист Паредес после финала ЧМ-2026 устроил потасовку на поле

Москва20 июл Вести.На поле стадиона в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), где проходил финальный матч чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026) между Испанией и Аргентиной, вскоре после свистка произошла потасовка с участием игроков обеих команд.

Полузащитник аргентинской сборной Леандро Паредес вступил в стычку с защитником испанцев Эриком Гарсией, схватив его за горло, а затем едва не подрался с хавбеком "красной фурии" Гави. Партнерам по команде пришлось разнимать и успокаивать футболистов.

Бывший футболист петербургского "Зенита" Паредес вышел на замену в перерыве и в самом начале второй половины получил желтую карточку.

Испания победила Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время. "Красная фурия" стала чемпионом мира второй раз в истории.