Москва21 июл Вести.ФИФА отменила красную карточку, которую полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, как сообщалось ранее, получил после финального матча чемпионата мира против Испании. Об этом сообщает BBC.

Изначально ФИФА указывала, что Паредесу была показана красная карточка, однако позднее ее убрали из протокола. В организации подтвердили, что никаких дисциплинарных санкций к футболисту применено не было.

Кроме того, по данным BBC, ФИФА начала изучать эпизод с празднованием победы Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1. Тогда аргентинские игроки использовали баннер с надписью о принадлежности Мальвинских островов Аргентине.

После финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной в Ист-Ратерфорде произошла потасовка с участием игроков обеих команд. Паредес схватил за горло испанца Эрика Гарсию, а затем едва не подрался с Гави. Партнерам пришлось разнимать футболистов. Паредес вышел на замену после перерыва и вскоре получил желтую карточку.