Москва16 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) может оштрафовать сборную Аргентины по футболу из‑за празднования победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года с политическим баннером. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации журналистов, после финального свистка некоторые аргентинские футболисты во время празднования победы держали в руках баннер с надписью "Мальвинские острова – аргентинские".

Фолклендские острова, которые в Аргентине называют Мальвинскими, представляют собой самоуправляемую территорию Великобритании, расположенную в 460 км от побережья Аргентины. Военный конфликт из‑за них произошел в 1982 году и продолжался более двух месяцев. В результате Британия восстановила суверенитет над архипелагом.

Матч между сборными Аргентины и Англии завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с командой Испании.