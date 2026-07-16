На Даунинг-стрит призвали разобраться с политической акцией аргентинцев на ЧМ Даунинг-стрит призвала расследовать акцию сборной Аргентины в полуфинале ЧМ

Москва16 июл Вести.Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера поддержала призывы расследовать политическую акцию аргентинцев в полуфинале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает газета Independent.

После победы над сборной Англии аргентинские футболисты держали в руках баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине".

Позже британский министр по делам бизнеса Питер Кайл призвал Международную федерацию футбола расследовать скандальный инцидент.

Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА написало издание со ссылкой на пресс-службу канцелярии

На Даунинг-стрит еще раз подчеркнули, что Фолклендские острова принадлежат Великобритании.

Кроме того, в канцелярии пожелали удачи в финале обеим командам, но "особенно Испании".

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола может оштрафовать сборную Аргентины из‑за празднования победы над англичанами с политическим баннером.

В 1982 году между двумя странами состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Победа осталась за англичанами.

Полуфинальная встреча между аргентинскими и английскими футболистами завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов мира. В финале турнира сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч состоится 19 июля.