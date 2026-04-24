Лондон отреагировал на угрозы США пересмотреть суверенитет Фолклендских островов Великобритания настаивает на суверенитете над Фолклендскими островами

Москва24 апр Вести.Фолклендские острова остаются заморской территорией Великобритании, поскольку такова была воля местных жителей. Об этом заявил представитель администрации британского премьера Кира Стармера. Текст опубликовало издание Sky News.

В Лондоне этим заявлением ответили на публикации СМИ о том, что Вашингтон готовится пересмотреть претензии Великобритании на Фолклендские острова на фоне войны на Ближнем Востоке. Якобы Белый дом хочет проучить Великобританию за то, что она не поддержала операцию США против Ирана.

Мы предельно ясно изложили позицию Великобритании по Фолклендским островам. Это давняя и неизменная практика. Суверенитет принадлежит Соединенному Королевству говорится в заявлении администрации Стармера

Ранее издание Politico со ссылкой на источники рассказало, что Вашингтон разделил союзников по НАТО на хороших и плохих. По их сведениям, для последних в Белом доме готовят наказывающие меры.