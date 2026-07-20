Испания на вершине мира: чем запомнился финал ЧМ-2026 Испания стала чемпионом мира по футболу: главные итоги финала

Москва20 июл Вести.Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, обыграв в финале действующего обладателя титула – Аргентину. Матч завершился со счетом 1:0.

Победный гол на 106-й минуте дополнительного времени забил Ферран Торрес. Аргентинцы к тому моменту уже играли в меньшинстве: на 90+3-й минуте Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален.

Финал получился напряженным и вошел в историю сразу несколькими событиями. Испания стала первой страной, которая одновременно владеет титулами чемпионов мира у мужской и женской сборных: женская команда выиграла ЧМ-2023. Еще одно достижение установил 19-летний Ламин Ямаль – он стал первым футболистом, который к этому возрасту победил и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Перед игрой главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте настроил команду на исторический результат, а после победы отметил характер и единство игроков. Защитник Марк Кукурелья, празднуя успех, пообещал сделать татуировку с изображением тренера на видном месте. Награды победителям вручал президент США Дональд Трамп, который после матча заявил, что не опечален поражением Аргентины, поскольку обе команды показали сильную игру.

Для аргентинцев финал стал тяжелым ударом. 39-летний Лионель Месси не смог сдержать слез на церемонии награждения. Позже капитан признал, что Испания была сильнее, а его команда уступила по игре и принимает этот результат. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони поблагодарил футболистов за борьбу и также отметил превосходство соперника.

После финального свистка эмоции вылились в конфликт на поле: Николас Отаменди предъявил претензии Родри, а Леандро Паредес получил прямую красную карточку уже после окончания встречи. Кроме того, защитник Аргентины Кристиан Ромеро проигнорировал Трампа во время церемонии награждения.

Несмотря на поражение, аргентинские болельщики поддержали сборную. Для ИС "Вести" жители страны рассказали, что команда отдала все силы ради выхода в финал, поэтому они испытывают благодарность, а не разочарование. Одна из жительниц Буэнос-Айреса подчеркнула, что для аргентинцев национальная сборная все равно остается лучшей в мире.

Аргентина в седьмой раз в истории вышла в финал чемпионата мира и завоевала серебро. Президент страны Хавьер Милей ранее допускал объявление национального выходного в случае празднования победы, однако после поражения команда не стала устраивать торжества.

Испания увезла с турнира золото, Аргентина – серебряные медали и уважение болельщиков. Этот финал запомнится голом Феррана Торреса, эмоциями Лионеля Месси, обещанием Марка Кукурельи и историческим достижением испанского футбола.