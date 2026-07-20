Защитник Аргентины Ромеро не пожал руку Дональду Трампу на награждении ЧМ Кристиан Ромеро проигнорировал Трампа на церемонии награждения ЧМ-2026

Москва20 июл Вести.Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро проигнорировал президента США Дональда Трампа во время церемонии награждения на чемпионате мира по футболу 2026 года.

В финальном матче турнира аргентинцы уступили сборной Испании в дополнительное время со счётом 0:1 — единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В последовавшей за этим церемонии чествования победителей и серебряных призёров приняли участие глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп, вручавшие футболистам медали.

После получения своей серебряной награды Кристиан Ромеро прошёл прямо мимо Дональда Трампа, отказавшись пожать руку американскому лидеру.