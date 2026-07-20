Фанаты освистали Трампа, вышедшего на поле ЧМ-2026 поздравить испанцев Болельщики недовольным гулом встретили вышедшего на поле после финала ЧМ Трампа

Москва20 июл Вести.Часть болельщиков на стадионе "Метлайф" в американском городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси), где проходил финальный матч чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026) между Испанией и Аргентиной, выразили недовольство при появлении на поле президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-пул главы Белого дома.

Американский лидер вышел на поле вместе с главой FIFA Джанни Инфантино, чтобы поздравить победителей турнира и вручить Кубок мира испанцам, которые в дополнительное время одержали победу над командой Аргентины (1:0).

Президент вышел на поле в 18.26 (01:26 мск 20 июля), его встретил продолжительный хор недовольных возгласов говорится в сообщении журналистов, которое приводит ТАСС

Непосредственно матч Трамп смотрел из ложи с пуленепробиваемыми стеклами. Вскоре после начала встречи туда подняли Кубок мира, чтобы президент США смог дотронуться до трофея.