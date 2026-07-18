"Как же хорош Месси": Трамп оценил игру футболистов на ЧМ-2026 Трамп восхитился игрой Месси на ЧМ-2026

Москва18 июл Вести.Президент США Дональд Трамп высоко оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, португальского нападающего Криштиану Роналду и нападающего английской сборной Гарри Кейна.

Своим мнением американский лидер поделился на мероприятии в Trump Tower с участием главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как же хорош Месси. Он стал автором хет-трика в Канзас-Сити, а хет-трик, насколько я понимаю, это нечто очень редкое сказа Трамп

По словам американского президента, великие футболисты рождаются с особенным даром.

Роналду - один из них, я знаю его, он отличный человек. В Англии также есть отличный игрок, с которым я играю в гольф. Это Гарри [Кейн] заявил глава Белого дома

В полуфинальном матче ЧМ-2026 Месси отметился двумя результативными передачами. Он установил новый рекорд на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых передач.

Финальный матч мундиаля между Испанией и Аргентиной должен пройти 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.