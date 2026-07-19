Москва19 июлВести.Сборная Аргентины является настоящей семьей и уже написала историю, которую никогда не забудут. Такое мнение высказал капитан национальной команды Лионель Месси в соцсетях.
Кроме того, аргентинский форвард поблагодарил каждого, кто причастен к сборной.
Что бы ни случилось, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стеретьотметил Месси
По его словам, за все годы в сборной самыми прекрасными моментами были не только победы и титулы, но и "сам путь".
Делить с этой командой каждый день, соревноваться вместе, не сдаваться в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом. Спасибо каждомузаявил капитан
Ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил игру Лионеля за сборную. "Как же хорош Месси", – отметил американский лидер.
Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.