Месси обратился к партнерам по сборной перед финалом чемпионата мира с Испанией

"Эта команда уже написала историю": Месси высказался о сборной Аргентины Месси обратился к партнерам по сборной перед финалом чемпионата мира с Испанией

Москва19 июл Вести.Сборная Аргентины является настоящей семьей и уже написала историю, которую никогда не забудут. Такое мнение высказал капитан национальной команды Лионель Месси в соцсетях.

Кроме того, аргентинский форвард поблагодарил каждого, кто причастен к сборной.

Что бы ни случилось, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть отметил Месси

По его словам, за все годы в сборной самыми прекрасными моментами были не только победы и титулы, но и "сам путь".

Делить с этой командой каждый день, соревноваться вместе, не сдаваться в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом. Спасибо каждому заявил капитан

Ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил игру Лионеля за сборную. "Как же хорош Месси", – отметил американский лидер.

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.