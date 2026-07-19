Трамп: очень трудно ставить против Аргентины в финале ЧМ из-за Месси

Трамп отметил великолепную игру Месси на ЧМ-2026 Трамп: очень трудно ставить против Аргентины в финале ЧМ из-за Месси

Москва19 июл Вести.Против команды сборной Аргентины и играющего в ней Лионеля Месси очень сложно ставить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, для подобной игры требуется талант.

Я думаю, что очень трудно ставить против Месси. Он великолепен сказал американский лидер

Он также обратил внимание на голевые передачи, которыми отличился капитан аргентинской сборной.

В полуфинальном матче ЧМ-2026 Месси отметился двумя результативными передачами, установив рекорд на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых ассистов.