Москва19 июлВести.Против команды сборной Аргентины и играющего в ней Лионеля Месси очень сложно ставить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
По его словам, для подобной игры требуется талант.
Я думаю, что очень трудно ставить против Месси. Он великолепенсказал американский лидер
Он также обратил внимание на голевые передачи, которыми отличился капитан аргентинской сборной.
В полуфинальном матче ЧМ-2026 Месси отметился двумя результативными передачами, установив рекорд на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых ассистов.