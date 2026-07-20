Москва20 июлВести.Жители Аргентины в интервью ИС "Вести" поделились эмоциями после финала чемпионата мира по футболу.
Непредсказуемым и напряженным до последних минут выдался финал чемпионата мира по футболу. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и впервые за 16 лет стала победительницей мундиаля. Несмотря на поражение сборной, аргентинские фанаты радовались.
Сборная отдала все, чтобы дойти до финала. Мы не разочарованы, а благодарнырассказал аргентинец
Сборная Аргентины выходила в финал футбольного чемпионата мира семь раз и трижды становилась победительницей.
Это же всегда наша сборная. Мы лучшие в миреподелился жительница Буэнос-Айреса
Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира по футболу. Американский лидер отметил, что не испытал разочарования из-за поражения аргентинцев. По его словам, обе команды играли хорошо.