Аргентинцы рассказали, что благодарны сборной за финал ЧМ-2026 по футболу

Не разочарованы, а благодарны: как аргентинцы отреагировали на финал ЧМ-2026 Аргентинцы рассказали, что благодарны сборной за финал ЧМ-2026 по футболу

Москва20 июл Вести.Жители Аргентины в интервью ИС "Вести" поделились эмоциями после финала чемпионата мира по футболу.

Непредсказуемым и напряженным до последних минут выдался финал чемпионата мира по футболу. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и впервые за 16 лет стала победительницей мундиаля. Несмотря на поражение сборной, аргентинские фанаты радовались.

Сборная отдала все, чтобы дойти до финала. Мы не разочарованы, а благодарны рассказал аргентинец

Сборная Аргентины выходила в финал футбольного чемпионата мира семь раз и трижды становилась победительницей.

Это же всегда наша сборная. Мы лучшие в мире поделился жительница Буэнос-Айреса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира по футболу. Американский лидер отметил, что не испытал разочарования из-за поражения аргентинцев. По его словам, обе команды играли хорошо.