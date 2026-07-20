Аргентинцы назвали главным достижением на ЧМ-2026 победу над сборной Англии Аргентинцы не расстроились из-за финала ЧМ, назвав успехом победу над Англией

Москва20 июл Вести.Поражение в финале чемпионата мира по футболу не расстроило болельщиков Аргентины — в их глазах важнейшим успехом остается победа над сборной Англии. Об этом рассказали ИС "Вести" жители Буэнос-Айреса.

Сборная Аргентины проиграла 20 июля в решающем матче чемпионата мира команде Испании со счетом 0:1, не нанеся в основное время ни одного удара по воротам соперников. Несмотря на такой результат, фанаты смотрят на ситуацию позитивно и выражают теплые чувства к своей сборной.

Мы выиграли у Англии. Так что все хорошо... Для меня то было победой! сказал местный житель

После завершения финала аргентинцы собрались у обелиска в Буэнос-Айресе. Так он продемонстрировали свою сплоченность.

Потому что в нас аргентинская кровь. Мы — аргентинцы. Будь что будет! улыбается аргентинка

Матч сборных Аргентины и Англии прошел в рамках полуфинала чемпионата мира 15 июля и завершился волевой победой латиноамериканской команды со счетом 2:1.